Análise para Plano Municipal de Redução de Riscos aponta tendência de queda de blocos na área urbana de Bento Gonçalves

Primeira etapa de estudo começou em 24 de outubro, com quatro geólogos avaliando pontos pré-selecionados. O município está entre os 10 selecionados para participar do projeto. No Rio Grande do Sul, apenas Bento e Santa Cruz do Sul foram escolhidos para receber a equipes do Serviço Brasileiro de Geologia

07/11/2024 - 19h31min