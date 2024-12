A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), em parceria com o Instituto Ítalo Victor Bersani, promove a 2ª Cantata de Natal na próxima quinta-feira (5), às 20h. O evento gratuito, intitulado Ricordo Di Natale, celebra os 150 anos da imigração italiana na região e acontecerá no estacionamento da CIC, localizado na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Jardim América.