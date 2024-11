As obras de revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, atingiram, até agora, 25% de execução da rede drenagem projetada e 30% da rede de esgotamento sanitário. Os índices representam um quilômetro de dutos para escoamento da água da chuva e quatro quilômetros de encanamento para coleta de esgoto residencial implantados desde o início do trabalho.