Pessoas com 50 anos ou mais que desejam ingressar no mercado de trabalho em Caxias do Sul podem participar do Programa 50+. Quatro cursos estão em oferta: recepcionista em meios de hospedagem, operador de caixa, assistente administrativo e vendedor. Todos têm 160 horas aula e vagas limitadas para 30 pessoas. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro (veja os links abaixo).