A prefeitura de Caxias do Sul recorreu nesta sexta-feira (4) contra a decisão da Justiça de ter indeferido o pedido inicial para a instalação de um conjunto de semáforos na RS-122, no acesso ao bairro de Forqueta. A negativa da ação do poder público contra a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a rodovia por meio de concessão com o Governo do Rio Grande do Sul, ocorreu ainda no dia 12 de agosto.