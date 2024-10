O pagamento do pedágio eletrônico free flow, instalado em rodovias da Serra e de outras regiões do Estado, teve o prazo ampliado para 30 dias — anteriormente era de 15. A medida foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, após aprovação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Com a alteração, os motoristas que passarem pelos pórticos terão um mês para pagamento da tarifa.