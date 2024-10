Na última quinta-feira (10), a Editora da Universidade de Caxias do Sul (EDUCS) encaminhou as doações, que totalizaram 11 mil exemplares, para a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc). Desde o mês de maio, a UCS realizou diversas atividades de assistência aos atingidos pela tragédia climática que afetou o Estado.