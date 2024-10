O domingo (6) de eleições será de clima ameno, com sol e nebulosidade, na Serra, de acordo com a previsão da Climatempo. A temperatura em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado, por exemplo, deve ficar entre 11 °C e 21 °C. Em Vacaria, a máxima será um pouco mais alta, com 24°C.