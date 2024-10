Está definida a empresa que irá pavimentar a Rua Euclides Triches, em Caxias do Sul. A via liga a BR-116 à Rota do Sol, passando pelos bairros São Cristóvão e Ana Rech. A obra será realizada pela Dalfovo Construtora Ltda, com sede na cidade. A seleção ocorreu entre seis concorrentes a vencedora propôs fazer a obra por cerca de R$ 6,8 milhões, enquanto o orçamento limite era de R$ 7,3 milhões.