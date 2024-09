A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebe a palestra "Influência dos fenômenos raciais nos julgamentos e nas tomadas de decisão", que será proferida pelo procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, Jorge Luís Terra da Silva. O evento é nesta quarta-feira (25), das 19h40min às 22h40min, no auditório do Bloco J, no campus-sede. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.