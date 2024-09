Estudantes de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS) promovem a segunda edição do Trote Solidário 2024, neste sábado (14), das 8h às 18h, em alguns supermercados da maior cidade da Serra. Além de Caxias, os municípios de Lajeado e Santa Cruz do Sul participam da ação neste final de semana.