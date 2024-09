Nesta sexta-feira (20), em decorrência do feriado da Revolução Farroupilha, alguns serviços do município terão atendimento alterado. Antecipado para quinta-feira (19), o Ponto da Safra ocorrerá em quatro locais da cidade: na Rua Treze de Maio, entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos; na Rua Moreira César, entre a Os 18 do Forte e a Sinimbu; na Praça Dante Alighieri; e na Rua dos Azulões, localizada no bairro Vila Ipê, atrás da UBS.