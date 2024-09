Miniempresas de escolas da Serra estão classificadas em disputa que estimula o empreendedorismo entre os jovens

Estão classificadas as miniempresas da Serra que representaram o Rio Grande do Sul na etapa nacional de um projeto desenvolvido pela ONG Junior Achievement (JA) ao redor do mundo. De Caxias do Sul, a empresa WOW Spray, da Caminho Rede de Ensino, foi classificada para mais uma etapa nacional e para a seletiva continental. Já a empresa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, a Sinta-se Pomadas, classificou-se para a nova etapa nacional.