Duas miniempresas da Serra estão entre as representantes do Rio Grande do Sul na etapa nacional de um projeto desenvolvido pela ONG Junior Achievement (JA) ao redor do mundo. As empresas WOW Spray, da Caminho Rede de Ensino, de Caxias do Sul, e Sinta-se Pomadas, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, além da Achei, de Porto Alegre, foram escolhidas em uma seletiva com 16 projetos do Estado.