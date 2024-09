Humanizar atendimentos, entender as necessidades do cliente e buscar autenticidade aos negócios foram algumas das lições que os mais de 500 participantes do 6º Simpósio Estadual do Varejo puderam prestigiar. O evento, que ocorreu nesta quinta-feira (29), em Caxias do Sul, contou com 10 horas de conteúdos em palcos simultâneos, além de 25 marcas parceiras.