A pouco mais de 24 horas para o fim do prazo, cerca de 1% dos contribuintes de Caxias do Sul ainda não declarou o Imposto de Renda. Até o meio-dia desta quinta-feira (29), foram processados 165.711 documentos de um total de 167.505, o que representa 98,92% das declarações esperadas. A entrega deve ser realizada até as 23h59min desta sexta-feira (30).