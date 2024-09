Empregos formais Notícia

Setor de serviços continua puxando o saldo positivo do mercado de trabalho, e Caxias gera 291 vagas em julho

Este é o segundo mês consecutivo com resultado no azul no maior município da Serra, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo governo federal nesta quarta-feira (28)

28/08/2024 - 17h56min Atualizada em 28/08/2024 - 19h00min