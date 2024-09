Menos de 10% dos pedidos do Auxílio Reconstrução na Serra foram atendidos, segundo prefeituras

Mesmo com o fim do prazo para o cadastro no Auxílio Reconstrução no último domingo (15), milhares de moradores da Serra ainda não sabem se receberão o benefício. Conforme levantamento da reportagem com 29 cidades da região que fizeram pedidos, apenas 858 famílias receberam a quantia de R$ 5,1 mil. Também segundo os municípios, são 8.674 cadastros no sistema do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Ou seja, menos de 10% dos pedidos foram atendidos.