Uma adutora de água tratada de 300 milímetros rompeu no início da tarde desta segunda-feira (16), na Rua Pedro Viezzer, no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul. Em razão da situação, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) alertou para a falta de abastecimento ao longo da tarde em algumas moradias da cidade.