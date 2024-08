VÍDEO: enquanto aguarda por asfaltamento, alternativa de ligação entre Bento e Veranópolis tem obras, estrada de chão e pista estreita

A liberação gradual do trânsito na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis desafogou o fluxo de duas rodovias alternativas à Serra das Antas. Os desvios feitos pela RS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e pela RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, esgotaram a capacidade das estradas estaduais que também sofreram com deslizamentos. As alternativas têm trechos estreitos que permitem a passagem de apenas um veículo, além de serem esburacadas e com chão batido.