Asfalto Notícia

Governo do RS se compromete a pavimentar a RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores

Obra de asfaltamento irá melhorar estrutura da rodovia, que hoje é de chão batido. Com o fechamento da BR-470 em maio, a via se tornou uma das alternativas para acessar a região Norte do Estado

22/07/2024 - 18h08min