Obra de recuperação na RS-115, em Gramado, deve ser finalizada até o final do mês

Equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) trabalham na restauração de um talude localizado às margens do Km 38 da RS-115, em Gramado, após parte da área ter sido afetada pela forte chuva de maio. No local está sendo executada a contenção do terreno por meio da colocação de um muro de gabião — estrutura utilizada para aprimorar a estabilidade do solo no talude, prevenindo eventuais deslizamentos e erosões. Segundo a EGR, cerca de 70% dos trabalhos estão finalizados e a conclusão está prevista para o final deste mês.