A morte de Eliseu Secundino da Silva, 50 anos, será investigada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Silva era funcionário da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e morreu durante o serviço, no último sábado (3). Ele estava na Estrada Municipal 306, no Cerro da Glória. A Polícia Civil também investiga o caso.