Um acidente de trabalho resultou na morte do servidor da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), Eliseu Secundino da Silva, de 50 anos. O fato aconteceu na tarde do sábado (3), na Estrada Municipal 306, no Cerro da Glória. A circunstância que levou à morte de Silva não foi informada pela Codeca. A Polícia Civil investiga como o acidente ocorreu.