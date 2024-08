A Justiça do Trabalho de Vacaria condenou uma empresa de serviços especializados a pagar R$ 20 mil de indenização a uma auxiliar de limpeza por assédio sexual de um supervisor. A determinação ocorreu a partir de relatos do comportamento do homem que teriam ocorrido entre outubro de 2019 e agosto de 2021, tempo de duração do contrato de trabalho. O nome da empresa não foi divulgado e cabe recurso da decisão.