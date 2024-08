Saúde mental nas empresas Notícia

"Iremos entrar na era da psiquiatria do trabalho", diz Luiz Felipe Pondé, que irá palestrar nesta terça-feira em Caxias do Sul

Filósofo e escritor é um dos participantes do 4º Transforma, promovido pelo Simecs. Evento ocorre no UCS Teatro, a partir das 13h30min, com venda de ingressos para o público em geral

12/08/2024 - 16h39min