Mais uma conexão no interior de Bento Gonçalves, danificada em maio, foi reestabelecida. Desde sexta-feira (16), moradores da Linha Zemith, no interior do município, voltaram a ter acesso com a localidade de Eulália Alta e com o bairro Vinhedos. Na data, a ponte sobre o Arroio Pedrinho foi aberta ao trânsito de veículos.