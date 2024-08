No ano em que completa 20 anos da publicação do primeiro estudo feito no Brasil sobre sexualidade, inúmeras mudanças ocorreram na vida sexual dos brasileiros. A sexóloga Carmita Abdo, que este em Caxias do Sul nesta quarta-feira (21) para uma palestra, avalia o declínio na prática impulsionado por questões como o uso exacerbado das redes sociais, o vício na pornografia e o crescimento de depressão e ansiedade depois do período pandêmico da covid-19.