A empresa Agroaraçá Alimentos, frigorífico situado no município de Nova Araçá, foi condenada a indenizar uma ex-funcionária em R$ 30 mil. A decisão do Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT-RS), divulgada na segunda-feira (19), é baseada em um caso de racismo que teria ocorrido dentro da empresa.