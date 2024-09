Com inspiração no cinema mudo, popular na década de 1920 a 1940, estreia nesta terça-feira (27), às 18h30min, na Feira do Livro de Flores da Cunha, o curta metragem "O Andarilho em O cochilo". Com uma linguagem diferente do teatro, o filme busca trabalhar com a palhaçaria circense e teatral, adaptado com uma linguagem nova para o cinema.