Prevista para iniciar nesta quinta-feira (8), a construção da da ponte provisória na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, foi adiada e deve começar na sexta-feira (9), segundo a assessoria do Pontes do Sul, uma iniciativa de empresas criada para agilizar a recuperação de estruturas do RS. O horário de início dos trabalhos, que vão começar em Vila Cristina, ainda não está definido. Não foi informado o motivo do adiamento.