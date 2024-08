Estradas Notícia

Começa na próxima segunda-feira a remoção de praças de pedágio desativadas em Flores da Cunha e em Portão

A previsão é que o trabalho seja finalizado em cerca de 30 dias. As estruturas foram desativadas em 2023, com a implantação do sistema free flow

22/08/2024 - 17h40min Atualizada em 22/08/2024 - 17h58min