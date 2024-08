Os dois furos na porta automática que dá acesso ao Aeroporto Hugo Cantergiani chamam a atenção da dupla de engenheiros Patrick Casagrande, 27 anos, e Dener Paludo, 30. Vindos de Bento Gonçalves, eles contam que viajam frequentemente e já passaram inúmeras vezes pelo aeroporto. No entanto, nesta sexta-feira (23), notaram as marcas de projéteis no vidro.