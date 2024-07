Instalada em novo endereço desde fevereiro, a Aldeia do Papai Noel, de Gramado, deve ser reinaugurada até o Natal deste ano. Localizada na Avenida Borges de Medeiros, 2.300, a primeira etapa da reestruturação tem previsão de ser concluída até o final deste mês, com um telhado cenográfico de neve, decoração natalina permanente e uma torre, a Torre dos Relógios. O projeto é do designer de interiores Carlos Volk.