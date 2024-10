Desde o dia 14 de setembro, a Catedral Diocesana de Caxias do Sul celebra os festejos em honra à Santa Teresa D'Ávila, padroeira de Caxias do Sul. Até o dia 12, na missa das 19h dos sábados e domingos, é realizada a oração da novena de Santa Teresa. Com o lema Santa Teresa, filha da Igreja, os festejos seguem até o dia 15, Dia de Santa Tereza.