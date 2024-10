Vale o hexa! Notícia

Brasil enfrenta Argentina na final da Copa do Mundo de Futsal; acompanhe ao vivo

Grande decisão do Mundial do Uzbequistão ocorre neste domingo (6), a partir do meio-dia, na Humo Arena, em Tashkent

06/10/2024 - 11h15min Atualizada em 06/10/2024 - 11h19min