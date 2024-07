A partir desta quarta-feira (3), duas unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul passam a contar com agendamentos de consultas por telefone. A ação acontece por meio do serviço Agenda+ UBS. Usuários das unidades Centenário e Fátima Baixo passam a ser atendidos pelo serviço nas quartas-feiras.