Via SUS Notícia

Justiça determina que Caxias do Sul zere a fila de espera para atendimentos com neuropediatra

Segundo Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), que entrou com ação, são cerca de 2,7 mil famílias que aguardam por uma consulta com especialista no município. Decisão dá prazo de 180 dias para adotar medida para atender a demanda. Município afirma que comprou consultas em serviços conveniados. Ao mesmo tempo, ao tentar contratar mais médicos, prefeitura não obteve inscrições

23/07/2024 - 17h47min