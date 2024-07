Quem for curtir a Roda Canela, novo atrativo turístico da Serra, em julho, poderá aproveitar uma programação com shows e feira de artesanato. No próximo sábado (6) e domingo (7), e nos dias 13 e 14, a partir das 13h, ocorrerá uma feira com mais de 15 artesãos independentes. Eles vão expor seus produtos no pátio da roda-gigante, que fica na rodovia Gramado-Canela, no parque Mundo a Vapor.