As condições climáticas, como temperatura, chuva e umidade, desempenham um papel fundamental na realização da pavimentação asfáltica em vias urbanas, como ruas, avenidas e rodovias. Em Caxias do Sul, a chuva, frio e umidade, principalmente nos últimos dois meses, tem causado atraso em operações de tapa-buracos, remendos e pavimentação, que foram retomadas nesta terça-feira (16), após o retorno do sol.