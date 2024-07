Os dias do recolhimento de lixo será alterado nos bairros Vila Amélia, Sol Nascente, Espaço Novo, Jardim do Shopping e loteamento Villagio, em Caxias do Sul, a partir desta segunda-feira (15). Antes retirado nas terças e sextas, o lixo reciclável, descartado nos contêineres amarelos, será recolhido pela Codeca sempre nas manhãs de segundas e quintas-feiras. A logística se inicia às 6h30min e segue até as 12h30min.