Como é o projeto de contraturno escolar de Flores da Cunha que prepara jovens para o mercado de trabalho

Com o futuro no horizonte, Flores da Cunha tem uma iniciativa para dar oportunidade a crianças e adolescentes. Desde o início de julho, o InTec - Núcleo de Extensão Educacional oferece o contraturno escolar para estudantes da rede pública que estão entre o 4º e o 9º ano. Não trata-se, porém, de atividades convencionais. Com os pilares de tecnologia, inovação e esportes, o objetivo do InTec não é apenas o preparo dos jovens para o mercado de trabalho, mas também para a vida. Em um mês, o projeto mostrou-se um sucesso, atraindo 1,2 mil estudantes. Conforme a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Flores, o número representa praticamente a maioria dos alunos da rede municipal e estadual que podem ter acesso ao núcleo.