O trânsito no km 66 da RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, está fluindo em meia pista nesta quarta-feira (10) em função de um caminhão que está atravessado no local. O motorista perdeu o controle no início da noite desta terça-feira (9) e o veículo continua nas proximidades da empresa Fras-le.