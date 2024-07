A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves promove, nesta sexta-feira (5), um bingo solidário. Será às 19h30min, no CTG Laço Velho, na Rua Quinze de Novembro, 125, no bairro Planalto. O ingresso custa R$ 20 e a renda arrecadada será revertida para a entidade que auxilia pessoas em tratamento contra o câncer.