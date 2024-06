A professora de Caxias do Sul Cleci Piardi, 37 anos, que sofreu acidente de bicicleta em Santa Catarina, apresentou melhora no quadro clínico, de acordo com o último boletim médico. Segundo o pai de Cleci, Clóvis Piardi, no domingo (16) a professora já estava respirando por conta própria e o dreno que estava no pulmão foi retirado. Ela também já conseguiu realizar movimentos nas mãos, pés e olhos. Apesar da evolução, Cleci segue em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages (SC).