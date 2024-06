As chuvas registradas nas últimas semanas provocaram o bloqueio de trechos de duas rotas de cicloturismo de Farroupilha. Lançadas no início de junho, as rotas Pedal do Salto, que passa pelo Salto Ventoso, e Pedal do Colonial, que passa pelo Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, estão com pontos inacessíveis.