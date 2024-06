O motorista de um caminhão morreu em um acidente no início da tarde deste sábado (15), em Ipê, na Serra. O veículo que ele conduzia tombou no quilômetro 137 da RS-122, por volta das 12h30min. As informações são do Grupo Rodoviário de Farroupilha, que atendeu a ocorrência. O homem de 76 anos ficou preso às ferragens e ainda não teve a identidade divulgada.