Na semana que marca a chegada oficial do inverno, a Serra gaúcha deve ter tempo chuvoso e com pouco frio. As menores temperaturas estão previstas, justamente, para quinta-feira (20), dia em que inicia a nova estação. O tempo fica instável ao longo desta semana em toda a Serra. A chuva estará presente, com diferentes intensidades, em praticamente todos os dias, de acordo com a Climatempo.