Faixas e cartazes foram colocados na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (14), em ato contra o Projeto de Lei (PL) 1904/24, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio simples. O protesto, organizado pelo núcleo do município do grupo da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), começou por volta das 17h.