O trânsito de veículos em rodovias na Serra ainda conta com algumas restrições devido à tragédia climática que atingiu o RS em maio. De acordo com o último levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), na manhã deste sábado (22), são cinco bloqueios totais e sete parciais em estradas estaduais na região. Já conforme o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são três parciais e outros oito totais.